Triple meurtre à Shawinigan : le présumé tueur a tenu des propos troublants sur Facebook

(98,5 FM) - On connaît maintenant l'identité de l'homme de 51 ans qui aurait assassiné trois femmes de sa famille et tenté de tuer son père, mercredi soir à Shawinigan, en Mauricie. Il s'agit de Sylvain Duquette.

Après avoir tué sa belle-soeur, sa belle-mère ainsi qu'une troisième femme de sa famille et tenté de faire subir le même sort à son père, Sylvain Duquette, âgé de 51 ans, a été arrêté plus tard dans la nuit.

Son père, un homme âgé de 80 ans est le seul survivant de cet horrible drame. Il a réussi à s’enfuir et il s’est réfugié chez une voisine.

«Je suis arrivée chez-nous vers minuit moins quart. Il a sonné à répétition. J’ai dit à mon conjoint : ‘’on n’ouvre pas’’. On s’est rendu compte que c’était notre voisin. Donc, il a ouvert la porte et on l’a trouvé dans un état épouvantable, aspergé d’essence, plein de déchets sur lui, en boxer, sous le choc. Il nous disait que sa femme avait été tuée, mais c’était difficile de démêler tout ça. On a appelé les secours. On a vraiment constaté que c’était un drame assez important», a raconté la voisine du vieil homme.

Dans le voisinage, les gens sont évidememnt sous le choc à la suite de ce drame.

«Les gens sont complètement bouleversés de savoir qu'un homme sans histoire aurait pu passer à l'acte», a raconté Philippe Bonneville, reporter de Cogeco Nouvelles qui est au palais de justice de Shawinigan.

Un homme troublé?

Selon une amie du présumé tueur, Sylvain Duquette était sur le point d’être mis à la porte par sa belle-sœur qui l’hébergeait depuis le mois d'octobre. Mais comme elle allait recevoir la visite d’une amie de l’Ontario, elle lui aurait demandé de quitter le logement pour le 1er avril.

«Elle lui avait donné la permission de demeurer là jusqu’en juin, mais elle lui a dit qu’il fallait qu’il quitte. Il semblait correct», a soutenu cette amie.

Un long message publié sur Facebook le 30 mars dernier par Sylvain Duquette semble expliquer ce qui pourrait l’avoir conduit à agir de la sorte.

Dans cette longue tirade, Duquette décrie la société actuelle qui est uniquement basée sur le mercantilisme, le capitalisme et les valeurs matérialistes aux dépens des vraies valeurs du cœur et de la générosité. Il incite les gens à vivre selon leur vraie nature.

Il confie être sans emploi depuis quelques années et vivre de façon très simple.

Pourquoi suivre le troupeau? moi ... j'ai tjrs été anti conformiste ... jecrois que être différent ce n'est pùz mauvais c'est juste savoir s'affirmé soi même .et de croire en nos principe et valeur au péril de passé pourqulqun d'intransigent ou de rebel .. mais un jour les personne qui savent reconaitre la bonté du couer sauront vous reconnaitrea votre vrais valeur p etre trop tard pour plusieur vrm dommage ....

Osez dans la vie, sortez de votre routine, prenez des instants pour mieux vous connaître, prenez le temps de respirer et de vous demander qui vous êtes réellement au plus profond de vous même. Si vous suivez votre chemin de vie vous allez vous sentir complet puisque votre attention et vos pensées vont être dirigé sur ce qui est vrai, vous allez donc vivre des moments où vous allez sentir que tout est possible.

Nous avons tous le pouvoir de faire du bien aux autres, suffit de le choisir, de respirer, de ce sentir et de prendre le temps. Lorsque vous concentrer vos énergies sur ce qui est réel, vous allez au fur et à mesure commencer à sentir un sentiments très puissant, comme une boule d’une forte intensité dans votre poitrine, vous allez avoir l'impression d’imploser d'amour!

Certains extraits de cette publication sont extrêmement troublants à la lumière des événements tragiques qui se sont déroulés à Shawinigan puisqu’il fait référence à son père et sa situation précaire d’hébergement.

pourquoi certain père méprise leur enfant et s'en serve comme des exclaves en leur promettant mers et monde sans jamais tiendre ses promesse ,,, il ne faut jamais faire cela , car cela aura des répercussion sur toute la vie de cet enfants et un jour il pourrais se vanger pour tout le mal qui a été fait ...

je n'est surement pa tjrs été parfait au courrant de ma vie..j'ai fait mes expériences et mes erreurs comme plusieurs d'entre nous ...j'ai travaillé toutes ma vie a la gagner .et faire en sorte que ma famaille et mes proches ne manque jamais de rien .. tout ce que je demandais en retour c'étais un peu de respect et de considération ..être aimé comme je suis ..et non comme l'on voudrais que je soit ..mais ils semble que c'étais trop demander ...aujrd je n'ai plus rien ..jai tout vendu donner ou abandonner ..mais je suis rester le même ..! j'ai tjrs aider les pauvres et les plus faible sans les critiquer ou juger . car j'ai tjrs dit un jour ce sera moi qui sera p-être dans cett position délicate et facheuse .. moi il y a 3 ans j'ai décider de lacher prise de tout envoyer promener et de vivre au jour le jour sans rien demander a personne ...et de voir qui serait mes vraie amie ma vraie famille ,,, assez cuirieusement ce sont mes frère et soeur qui ne sont vrm pas riche qui mon offert leur aide avec insistance ..alors que mon père lui riche comme crésus .. a préférer se détourné de moi ...parce que je suis devenu indigne de lui ..parce que je ne reprsésente plus ses valeurs scociale .. mais a part qulque zéro ds un compte en banque .. MOI...je n'est pas changé... je suis le même homme ..pas plus fou .. n'y depressif ..juste plus pauvre ...! j'ai cependant encore plus d'empahtie pour les pauvres et ceux qui désire vivre de simplicité volontaire dans le respect des autres ... MOI sylvain ..non je n'est pas changé ,je suis simplement moi même. ayant été bc solitaire et vivant très humblement cela ne ma pas beaucop dérange .. en fait cela a dérangé bc plus mon entourage que moi même ...bc de mes amis ne me considère plus comme avant .. en se permettant de me juger comme si je n'avais jamais travaillé de ma vie .alors que jai commencé a 17 ans j'usqua 48 ans ,,,sans jamais chomer ...non moi je n'est pas changé ...dommage que plusieur ne savent pa voir avec les yeux du coeur .. non je n'est pas tjrs été parfait mais çe que j'ai fait je lai fait en respectant mes principes et valeurs qui me sont cher .au péril d,en déranger certains..et ce que j'ai fait et donner je l'ai fait de bon coeur ...cest une qualité que ma mère a laisé a tous ses enfants ,,,domage que mon père n'est jamais su apprendre cela d'elle ... il lui a gacher tout sa vie ..ainsi que la mienne ainsi que et mes frère et souer passablement , en nous méprisant et nous traitant comme des meubles ou des chèques d'allocation familliales a encaissé pour batir sa propre fortune personnel..aujd mon père est passé ici ..il ne ma meme pas regarder ou offert 5 $ pour m'aider sachant très bien que demain on me jete a la rue comme un sal .indésirable ...pour faire de la place a la visite et au amis qui vienne passé une semaine chez ma belle soeur ou je suis chambreur ....je trouve cela vrm répugnant de voir ses ingrat faire passé leur amis avant la famille ..moi qui de demander rien ..et contribue largement a mes besoins ,,j'aurais aimé quelle respecte la volonté de mon frère décérder a 52 ans d'une leucémie aigue .en decembre dernier et de me garder j'usqua l'été soit fin juin ..mais non ..on me jette a la rue comme un malpropre ...moi qui a tout donné pour les autres sans pensé a moi en premier .... surement que leur carma va se chargé de leur rappeler ce qui est mal.. en tout cas comme je le dit souvent ..tout se paye un jour mais parfois c'est long en chien...! mais je réserve un chiens de ma chienne a ceux qui le mérite ..!



vivez selon votre propre idées et ne laissé jamais quelque vous dicté comment vivre votre vie .. suivez votre coeur il ne vous mentiras jamais ..! NAMASTÉ. XOX .SD.

