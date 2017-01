Trudeau poursuit sa tournée en visitant le Canada atlantique

HALIFAX - Le premier ministre Justin Trudeau a poursuivi sa tournée pancanadienne dans l'est du pays, lundi, en se rendant dans plusieurs cafés à Halifax, où il a été accueilli par des propriétaires heureux et une poignée de protestataires.

M. Trudeau a parcouru le Java Blend Coffee Roasters en serrant des mains et en prenant des dizaines d'égoportraits avec des clients et des partisans du Parti libéral, avant de se rendre au café Two If By Sea à Dartmouth.

Trois hommes se tenaient à l'entrée du Java Blend, avec des affiches appelant à «faire mieux», à «respecter les droits des Autochtones» et soutenant que «l'appui militaire à l'Arabie saoudite est meurtrier».

Plus tard lundi, une foule importante est attendue lors d'une assemblée populaire à Dartmouth pour interroger M. Trudeau sur des enjeux régionaux, alors qu'il amorce la deuxième semaine de sa tournée visant à lui permettre d'aller à la rencontre des Canadiens «ordinaires».

Le maire Mike Savage a écrit sur Twitter, dimanche, que l'événement avait été transféré à l'aréna Dartmouth Sportsplex, qui compte 3000 sièges, en raison de l'intérêt très positif suscité par la visite du premier ministre.

Plus tôt lundi, le premier ministre a fait face aux questions d'un animateur de radio de News 95.7 sur la possibilité pour son gouvernement d'en faire plus pour aider les soldats souffrant de troubles de stress post-traumatique, après la tragédie dans le nord de la Nouvelle-Écosse ayant vu un caporal à la retraite ouvrir le feu sur sa femme, sa fille de dix ans et sa mère avant de retourner l'arme contre lui.