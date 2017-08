Trump publie des ragots après l'attentat de Barcelone

(Cogeco Nouvelles) - Après avoir condamné l'attentat de Barcelone, Donald Trump a perpétué une fausse histoire afin d'offrir des pistes de solution pour mettre fin à l'islamiste radical.

Comme bon nombre de politiciens à travers le monde, Donald Trump a publié un message Twitter condamnant l’attaque terroriste qui s’est produite à Barcelone jeudi. Il a également donné son soutien à l’Espagne en mentionnant que les États-Unis feraient tout ce qui est possible pour aider.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!