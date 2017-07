Tué en libérant une baleine noire

ÎLE CAMPOBELLO, N.-B. - Une petite communauté insulaire du Nouveau-Brunswick était en deuil, mardi, après la mort d'un pêcheur tué accidentellement par une baleine noire qu'il venait de libérer d'un filet de pêche dans lequel elle était empêtrée.

Le drame s'est produit lundi dans le golfe du Saint-Laurent au large de Shippagan, dans la Péninsule acadienne.



Mackie Green, de l'Équipe de sauvetage des baleines de Campobello, a expliqué que son confrère Joe Howlett se trouvait à bord d'un navire d'intervention rapide de Pêches et Océans Canada pour participer à une opération de secours consistant à couper les câbles dans lesquels la baleine était coincée.



Joe Howlett, un pêcheur de homard âgé de 59 ans, est mort après avoir été heurté par la baleine qui venait tout juste d'être libérée et qui s'apprêtait à repartir au large.

Sur sa page Facebook, l'un de ses fils, Tyler, lui a rendu hommage.

« Je t'aime papa. Tous les moments passés avec toi à rire et à parler de nos souvenirs vont me manquer. Tu est vraiment le meilleur. «

Quelques jours plus tôt, M. Howlett avait participé à une autre expédition dans le même secteur qui avait permis de libérer une baleine noire de l'Atlantique Nord empêtrée dans un filet de pêche.



Les circonstances de sa mort ont été confirmées par Pêches et Océans Canada.



« La participation à de telles opérations de sauvetage exige énormément de courage et de passion pour la préservation du bien-être des mammifères marins », a écrit le ministre Dominic LeBlanc dans un communiqué.



Le ministre a souligné que toute opération visant à secourir une baleine implique « de sérieux risques ». « Chaque situation est unique et ces baleines peuvent s'avérer imprévisibles », a-t-il expliqué.



« Nous venons de perdre un membre irremplaçable de la communauté de sauvetage des baleines. La perte de son expertise et son dévouement laisseront un vide inestimable. »



Joe Howlett et Mackie Green avaient fondé ensemble l'Équipe de sauvetage des baleines de Campobello en 2002. M. Howlett était originaire de Chester, en Nouvelle-Écosse, mais il s'était installé à l'île Campobello il y a plusieurs années. Il était marié et père de deux fils d'âge adulte.