(Cogeco Nouvelles) - Un athlète universitaire québécois, né au Québec, mais dont les parents sont Marocains, affirme avoir été refusé à la frontière américaine, hier.

Yassine Aber est membre du groupe d'athlétisme du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke et se rendait à une compétition à Boston avec son équipe.



Il raconte avoir longuement été interrogé, entre autres sur le pays d'origine de ses parents et s'être fait demandé s'il fréquentait une mosquée, puis avoir dû rebrousser chemin près de six heures plus tard.

On lui aurait aussi laissé entendre qu'il pourrait à nouveau être refusé lors d'une future tentative d'entrée aux États-Unis.