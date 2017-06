Un colis suspect neutralisé sur l'île Sainte-Hélène

(98,5 FM) - Une opération policière s'est déroulée sur l'île Sainte-Hélène en milieu d'après-midi en raison de la présence d'un colis suspect.

Celui-ci a toutefois été rapidement «neutralisé» par les forces policières, ont confirmé les autorités.

Op policière en cours à l'Île Ste-Hélène. Colis suspect trouvé par les policiers, celui-ci a été neutralisé. Autres détails à suivre#SPVM — Police Montréal (@SPVM) June 9, 2017

L'agent Benoit Boisselle du SPVM a indiqué qu'il s'agissait d'une boîte enveloppée dans du plastique. Celle-ci était dissimulée dans un buisson à proximité de la station de métro Jean-Drapeau et de la Biosphère.

M. Boisselle a mentionné qu'aucun appel n'a été fait à la centrale 911. Ce sont des policiers qui effectuaient une patrouille à pied en marge du Grand Prix du Canada qui ont repéré le colis suspect. Tant l'emplacement, la forme, que la façon dont le colis était disposé ont alerté les policiers, souligne M. Boisselle.



Le Groupe d'intervention tactique a immédiatement été appelé sur les lieux. Aux alentours de 16h, le colis a été détruit par un robot, puisque les policiers ne pouvaient déterminer ce qu'il contenait.



Un périmètre de sécurité était toujours en vigueur en fin d'après-midi pour protéger la scène. Personne n'a été blessé ou incommodé pendant l'opération policière.



Le maire Denis Coderre a souligné, sur Twitter, le travail de « prévention » des forces policières.



Pendant près d'une heure, le service de métro a été interrompu sur l'ensemble de la ligne jaune, de la station Longueuil et à Berri-UQAM, empêchant des milliers d'amateurs de Formule 1 de quitter l'île Sainte-Hélène après la séance d'essais libres.

Journée difficile

Les milliers d'amateurs de course automobile avaient déjà dû s'armer de patience, vendredi matin, pour accéder au circuit Gilles-Villeneuve et être témoins des premiers essais libres du Grand Prix du Canada à compter de 10h.



En raison des récents événements survenus sur la scène internationale, des mesures de sécurité accrues ont été mises en place et ont provoqué de longues files d'attente, tant à la sortie très achalandée du métro de l'île Sainte-Hélène qu'à l'entrée principale du circuit, au niveau du pont du Cosmos, avant de pénétrer sur le site.



Conscients de la situation, les organisateurs ont d'ailleurs transmis ce message sur Twitter en cours de matinée: « Merci aux fans du #GPCanada pour votre patience vu l'augmentation des mesures de sécurité ».



L'érection cette année d'une passerelle au-dessus de la rue menant au pont du Cosmos a heureusement eu pour effet d'améliorer la fluidité une fois les contrôles de sécurité franchis.



La présence du Montréalais Lance Stroll au sein de l'écurie Williams suscite un nouveau regain d'intérêt pour la course montréalaise cette année et le promoteur de l'événement, François Dumontier, disait s'attendre plus tôt cette semaine à une hausse de 15 pour cent de l'affluence par rapport à l'an dernier.



Pour toutes ces raisons, les organisateurs recommandent fortement d’arriver tôt aux abords du site afin de s’assurer d’être autorisé à y accéder plus rapidement.

(Avec La Presse canadienne)