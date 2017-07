(Cogeco Nouvelles) - Un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus, vient de se former, après s'être détaché de la barrière de glace Larsen C en Antarctique.

Les scientifiques surveillent l'évolution de ce bloc de glace gigantesque, plus grand que l'Île-du-Prince-Édouard.

Ce mastodonte n'aura pas d'impact direct sur le niveau des océans, puisqu'il reposait déjà dans l'eau.

Cependant son détachement risque d'accélérer la chute des glaces sur le continent vers l'océan, un phénomène qui lui aura un impact sur la montée des eaux de la planète.