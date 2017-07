Un pneu d'un avion d'Air Canada explose au décollage

LONDRES - Un avion d'Air Canada parti de Londres à destination de Toronto a été forcé de rebrousser chemin, lundi, après l'explosion de l'un de ses pneus au décollage.

Le Boeing 767 d'Air Canada Rouge s'est posé sans encombre à l'aéroport Gatwick de Londres environ une heure après son décollage, lundi midi. Les services d'urgence avaient été déployés pour faire face à toute éventualité.



L'aéroport a expliqué avoir été forcé de fermer la piste principale après le décollage de l'avion, puis une deuxième fois après le retour de l'appareil, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de débris au sol.

Les autres avions ont dû utiliser une piste secondaire, mais des retards et des annulations de vols ont été rapportés.



Le transporteur aérien a affirmé faire tout son possible pour permettre aux passagers de se rendre à destination aussi rapidement que possible.