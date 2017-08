Un requin aperçu dans la Baie-des-Chaleurs (vidéo)

(98,5 FM) - Des plaisanciers qui pêchaient dans la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, ont eu toute une surprise, dimanche après-midi, lorsqu'ils ont aperçu un requin qui venait vers eux.

Mathieu Morin pêchait la plie et le maquereau près de la rive de Paspébiac, en Gaspésie, quand il a soudainement aperçu l’aileron d’un requin.

«Quand on est arrivé proche, on a vu que c'était réellement un requin. J'ai filmé et j'ai commencé à avoir peur quand le requin a parti vers nous. J'avais peur qu'il frappe le bateau avec sa queue parce qu'il était proche et on a un petit bateau de pêche de 20-30 pieds environ. Mais (le requin) avait la grosseur et la longueur du bateau. C'est le deuxième plus gros requin au monde.

«Sur la vidéo, on voit comme du blanc, je pense qu'il avait la bouche ouverte parce que ça mange beaucoup de poissons, du plancton. Le dedans de la bouche est toute blanche et j'ai vu son museau, comme tout aplati. De ce que je conclus, c'est un requin-pèlerin», a raconté le pêcheur.

Le Gaspésien a immortaliser la scène peu commune:

Selon plusieurs biologistes marins consultés, il s’agit d’un requin-pèlerin qui se nourrit de plancton et qui n’est pas dangereux pour l’humain.