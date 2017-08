Un seul billet et près de 760 M$ US pour le gagnant du Powerball

(Cogeco Nouvelles) - Le gros lot de 758,7 millions $US de la loterie Powerball a été gagné à Chicopee au Massachusetts mercredi soir.

La somme représente près de 950 millions en dollars canadiens.

Il s'agit de la deuxième plus grosse somme de l'histoire de cette loterie. Un montant de plus d'un milliard et demi a été gagné en janvier 2016.

Le commerce qui a vendu le billet recevra un chèque pour 50 000 $US.

Des dizaines de milliers d'habitants du Canada et du Mexique ont traversé la frontière pour acheter leur billet sur le sol américain.

La loterie Powerball est jouée dans 44 États, en plus de Washington D.C., de Porto Rico et des Îles Vierges des États-Unis. Les tirages ont lieu deux fois par semaine.