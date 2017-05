Un spectacle féérique (vidéo)

Le maire de Montréal, Denis Coderre.

MONTRÉAL - Une immense foule s'est réunie aux abords du pont Jacques-Cartier en soirée pour admirer le magnifique spectacle visuel conçu par la firme québécoise Moment Factory.

Une trame musicale mettant en vedette l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin, et une dizaine d’artistes montréalais, a été créée.

Le public pouvait l’écouter en téléchargeant l’application AmpMe sur leur téléphone.

C'était aussi la soirée qui marquait la première de «Montréal Avudo», un spectacle multimédia en hommage au fleuve Saint-Laurent, inspiré de l'histoire de la ville.

De nombreuses autres activités auront lieu au cours de l'année pour célébrer Montréal.

«On va voir ce qu'il y a de plus beau en termes de créativité», a promis mercredi le maire Denis Coderre.

Montréal fêtera ses 375 ans toute l'année, mais la métropole a particulièrement marqué le jour de sa fondation, mercredi, par plusieurs cérémonies et événements en hommage à ses fondateurs.

Le coup d'envoi a été donné mercredi matin dans le Vieux-Montréal par le maire Denis Coderre.

Tôt en matinée, il a accueilli à l'hôtel de ville les premiers ministres du Québec et du Canada, Philippe Couillard et Justin Trudeau, sous le regard de quelques dizaines de citoyens arrivés tôt pour les festivités.

Les trois politiciens ont tour à tour lancé des «Bonne fête Montréal» devant l'hôtel de ville, mais ont aussi eu des pensées pour les sinistrés des inondations au Québec.

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, le ministre fédéral des Transports Marc Garneau, le ministre provincial de la Sécurité publique Martin Coiteux et le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, étaient aussi, comme d'autres dignitaires, de la partie.

Les politiciens se sont ensuite rendus à pied à la basilique Notre-Dame, serrant des mains en chemin. Ils ont été accueillis par des soldats portant des habits d'époque, de la compagnie Franche de la Marine, et par une envolée de cloches, que toutes les églises de Montréal ont fait sonner à l'unisson.

Des chefs spirituels de diverses religions et deux aînés mohawks assistaient aussi à cette messe patrimoniale.

«Ce rassemblement de ce matin exprime le meilleur de nous-même», a déclaré le premier ministre du Québec, dans un discours prononcé à l'intérieur de la basilique. Montréal est une ville de diversité, porteuse de beaux projets, qui attire des gens de partout dans le monde.»

Il s'agit de la métropole francophone d'Amérique, que nous n'avons pas fini de faire grandir ensemble, a-t-il ajouté.

«Nous sommes tous fils et filles d'immigrants et nous sommes tous ici chez nous, a pour sa part dit le maire de Montréal, au sujet de sa ville, un endroit «où tous ont une chance de repartir à zéro».

Le discours de Justin Trudeau, aussi député de Papineau, une circonscription montréalaise, a également mis l'accent sur la diversité.

«Les Montréalais, plus que quiconque, savent que notre diversité est notre force, et cette messe en témoigne», a-t-il dit.

Après la cérémonie religieuse, tous se sont déplacés à la Place d'Armes, juste en face de la basilique, pour rendre hommage aux fondateurs de Montréal, Jeanne-Mance - qui a mis sur pied le premier hôpital de la ville, l'Hôtel-Dieu - et Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve qui a installé la colonie.

Des chants autochtones ont lancé la cérémonie, puis des fleurs ont été déposées au pied de la statue du sieur de Maisonneuve qui est au centre de la place, entourée par quelques centaines de citoyens et de touristes.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a rappelé que lorsque les Français sont arrivés, Montréal était déjà une métropole pour les Premières Nations, un lieu de rencontre et de commerce, et que leur présence date de plus de 6000 ans.

Il a salué les fondateurs que l'histoire a retenus, mais a tenu à saluer ses «fondateurs non officiels, ceux que l'on a oubliés au fil des ans, ceux des Premières Nations».

Le premier ministre Couillard en a profité pour annoncer que la fondation de Montréal serait dorénavant inscrite pour la postérité comme événement historique, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.

Quant à Justin Trudeau, il s'est demandé si les fondateurs de Montréal avaient pu s'imaginer que la petite colonie deviendrait une si grande métropole: «une plaque tournante de l'économie canadienne et un centre culturel qui rayonne sur la scène internationale», a-t-il souligné.

