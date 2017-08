Une attaque au couteau fait six blessés à Turku, en Finlande

Les policiers ont fait feu sur l'assaillant pour l'atteindre à la jambe avant de l'arrêter.

Les autorités cherchent d'autres suspects potentiels.

La population a été priée d'éviter le centre-ville de cette ville située au sud-ouest et à 140 kilomètres de la capitale, Helsinki.

Le diffuseur finlandais YLE rapporte que plusieurs personnes ont été vues étendues au sol au centre de la ville, sur la place Puutori.

Le tabloïd Ilta-Sanomat rapporte que six personnes avaient été blessées, un homme et cinq femmes, et qu'une femme qui poussait un landau a été attaquée par un homme armé d'un grand couteau.