«Une belle victoire pour la mafia»

(98,5 FM) - La décision prise lundi de retirer les accusations contre 11 suspects de l'opération Clemenza affectera énormément le travail des policiers dans leur lutte au crime organisé.

Après consultations avec les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada qui avaient mené cette importante opération policière baptisée «projet Clemenza», la Couronne a demandé au tribunal d’arrêter les procédures contre les 11 derniers suspects, lundi.

L’opération Clemenza était la suite logique de l’opération Colisée qui avait déstabilisé les hauts dirigeants de la mafia québécoise. Clemenza visait spécifiquement la relève de la mafia.

Pour cette opération, les policiers s’étaient servis de techniques développées par le FBI américain pour décrypter des messages textes de terroristes. La preuve amassée contre les mafieux québécois était donc immense et accablante.

Alors pourquoi laisser tomber les accusations?

«Parce qu’un juge, à la suite d’une requête désespérée de la défense l’an passé, a décidé d’obliger le ministère public de dévoiler comment les policiers avaient intercepté les messages textes cryptés provenant des blackberries qu’utilisaient les mafieux durant leur trafic», a expliqué André Cédilot, journaliste spécialiste du crime organisé et auteur du livre Mafia Inc.

Préférant ne pas dévoiler ces techniques, la Couronne a décidé de libérer les accusés.

Est-ce que le puissant FBI a fait pression pour ne pas éventer leurs techniques?

«C’est certain que ça influencé la décision des procureurs de la Couronne de ne pas dévoiler. Je ne comprends pas pourquoi un juge peut demander à la Couronne de dévoiler ses techniques d’enquête. Les juges sont justement là lors des demandes de mandats d’écoute pour décider si les policiers et le ministère public ont respecté les critères. C’est aller un peu loin cette décision, c’est comme l’arrêt Jordan», estime le journaliste d’expérience.

Le juge a-t-il erré?

N’étant pas avocat, M. Cédilot ne peut se prononcer, mais il est certain que cette décision aura un énorme impact sur la lutte au crime organisé. Sans compter les millions de dollars gaspillés.

«En tant que citoyen et contribuable, comment peut-on faire la lutte au crime organisé si les policiers sont obligés de dévoiler leurs techniques d’enquête? Ce sont des millions de dollars qui s’en vont en fumée. Cette fin en queue de poisson de l’opération Clemenza, c’est une belle victoire pour la mafia, car toute la relève revient sur le terrain pour reprendre les activités du clan. C’est décourageant pour les policiers. C’est un retour à la case départ pour la police. C’est une grande victoire pour les bandits. Comment vont-ils faire pour s’attaquer à nouveau à la mafia et aux Hells Angels sans ces moyens d’enquête? Parce que les mafieux profitent de toutes les failles du système pour opérer. Non seulement c’est favorable à la mafia, mais aussi à l’ensemble du crime organisé.»