Une conseillère de Trump invente un massacre (vidéo)

(98,5 fm) - Une conseillère de Donald Trump a voulu justifier le décret anti-immigration de l'administration en se référant au «massacre de Bowling Green», qui n'a jamais eu lieu.

Dans une entrevue, jeudi soir sur la chaîne MSNBC, Kellyanne Conway a indiqué que le président Obama avait suspendu durant six mois le programme pour les réfugiés irakiens, après que deux ressortissants eurent planifié ledit massacre.

Kellyanne Conway cited the false "Bowling Green Massacre" during an interview with @HardballChris but later clarified she meant "terrorists" pic.twitter.com/cCymUHe4Ap