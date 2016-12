«Une dernière plongée vers l'au-delà» -Dany Turcotte pleure son ancien mentor

Le reportage de Maëlle Turbide

(98,5 FM) - Les membres de l'ancien quatuor humoristique «Le Groupe Sanguin» sont en deuil. Ils viennent de perdre celui qui était considéré comme le «cerveau» du groupe, Dominique Lévesque, décédé d'une crise cardiaque alors qu'il faisait de la plongée sous-marine au Honduras.

Né le 10 juin 1952 à Bagotville, au Saguenay, Dominique Lévesque a fait partie du Groupe sanguin en compagnie de Dany Turcotte, d'Émile Gaudreault et de Marie-Lise Pilote qui a témoigné de sa tristesse ce matin sur nos ondes.

Pour celui qui occupe maintenant le rôle du Fou du roi à l'émission Tout le monde en parle, c'est une perte difficile à encaisser. Dany Turcotte a souligné que Dominique Lévesque avait été son mentor au début de sa carrière.

«Je suis dévasté, j'ai du mal à trouver mes mots, a-t-il dit à l'animateur Paul Arcand, ce matin, au 98,5 FM. Au moins, il était dans un endroit paradisiaque, il aura fait une dernière plongée vers l’au-delà, malheureusement.»

Un joueur de tours qui se faisait aussi prendre à son jeu

«Ça me bouleverse cette nouvelle-là», ajoutait Marie-Lise Pilote, dont le personnage de la Méchante a fait époque du temps du Groupe Sanguin. Ça fait 35 ans qu’il est dans ma vie. Ça nous marque. C’était quelqu'un de particulier qui prenait une place spéciale.»

«J’ai des souvenirs de coups qu’on faisait à Dominique, racontait-elle. Une fois, on avait tassé et mis un garde-robe devant sa porte de chambre. En se levant, il était entré dans l'armoire et il ne savait plus où sortir, il était complètement perdu... Je me souviens de fous-rires extraordinaires. C’est quelqu'un qui va me manquer beaucoup.»