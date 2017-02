Une maison endommagée par un bloc de glace tombé... d'un avion

CALGARY - Le bloc de glace qui a endommagé une maison de Calgary, vendredi, proviendrait d'un avion de WestJet, selon des résultats préliminaires de l'enquête, a indiqué la compagnie aérienne, samedi.

Une porte-parole de WestJet, Lauren Stewart, a écrit un courriel dans lequel elle mentionne que Nav Canada avait conclu que la glace tombée vendredi soir provenait d'un appareil de la compagnie qui s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Calgary en provenance de Regina, en Saskatchewan.



Elle a ajouté que la compagnie avait entrepris une inspection de l'avion afin de déterminer la cause de cet accident et qu'elle coopérait avec les autorités locales et Nav Canada.



Dans un premier temps, le Service des incendies de Calgary avait été avisé d'une explosion. Toutefois, les résidants de la maison ont découvert un trou dans leur plafond et des morceaux de glace dans l'escalier menant au sous-sol.



La glace s'est frayé un chemin jusqu'au plancher du sous-sol.



Personne n'a été blessé. Mme Stewart a dit que WestJet allait contacter les propriétaires et payer pour les réparations à la maison.