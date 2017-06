Vacances d'été 2017: plus loin, plus longtemps

(Cogeco Nouvelles) - Parmi les Québécois qui prendront des vacances cet été, sept sur 10 ont l'intention de partir plus loin et plus longtemps.

Selon un sondage de la firme Léger publié aujourd'hui par le CAA-Québec, 52 pour cent des Québécois prendront leurs vacances au Québec, comparativement à 58 pour cent l'année dernière.

La région la plus fréquentée devrait être celle de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

En revanche, 22 pour cent des répondants entendent prendre l'avion pour aller en vacances comparativement à 16 pour cent en 2016. Les pays d'Europe occidentale demeurent les destinations les plus prisées.

Le mois d'août reste le plus populaire pour 46 pour cent des vacanciers.

Le sondage a été mené en ligne entre les 21 et 25 avril auprès de 1002 Québécois.