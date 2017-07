(Cogeco Nouvelles) - Groupe Vision New Look annonce l'acquisition d'Iris pour 120 millions de dollars.

Iris poursuivra ses activités comme entreprise autonome à l'intérieur de Groupe Vision New Look.





L'entité combinée aura un réseau de plus de 375 boutiques, ce qui en fera le plus grand détaillant de l'optique au Canada et le joueur dominant au Québec.