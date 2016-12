Dissension entre Oriens Technologies et le ministère de l'Environnement

(98, 5 FM) - Une usine de Bécancour, Oriens Technologies, subventionnée par le gouvernement québécois, a été forcé d'arrêter sa production en raison d'une décision du ministère de l'Environnement. Gilbert Guérette, vice-président de l'entreprise, a expliqué la situation en entrevue avec l'animateur Benoît Dutrizac, jeudi.

La technologie de l’entreprise, qui a cessé ses activités de production depuis deux mois, permet le recyclage des brasques d’aluminium, un résidu extrêmement polluant, qui a toujours été enfoui dans le passé.

Les fonctionnaires du ministère de l’Environnement se seraient «acharnés» sur les dirigeants d’Oriens Technologie afin qu'ils se conforment à ses exigences. Le ministère a même demandé à Investissement Québec de cesser les financements de l'entrerpise en raison de «non-conformités».

«On nous a imposé des systèmes de gicleurs à poudre sèche, a affirmé M. Guérette. On est la seule entreprise dans le monde à devoir composer avec une telle exigence. [...] Ensuite, on a voulu adapter notre permis. Mais, on n’obtenait aucune réponse du ministère…»

Cet arrêt de production de l'entreprise était obligatoire, le temps que les démarches pour les permis se règlent auprès du gouvernement. Pour pouvoir opérer, l'entreprise devait absolument avoir des permis légaux. Dans ce contexte, la cinquantaine d'employés a été mise à pied de manière temporaire, en attendant le renouvellement de permis. Une autre embuche s'est présentée...

«On a dû attendre 220 jours pour avoir une réponse du ministère, a indiqué le vice-président. On a dû aller la chercher avec l’aide des tribunaux. Selon le ministère, nos activités ne répondaient pas aux exigences environnementales de notre permis. Or, selon un expert indépendant, nous étions dans les normes.»

En ce moment, la direction demande l’intervention ministérielle, pour faire annuler la décision régionale du ministère afin de relancer son entreprise.

«On tend la main à madame Anglade (Dominique Anglade est ministre québécoise de l'Économie, de la Science et de l'Innovation)... On veut qu’il y ait réparation des dommages causés. On veut continuer à faire fonctionner notre entreprise.»