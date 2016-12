Super Mario Run en voie de battre tous les records

(98,5 FM) - Super Mario Run à la cote auprès des amateurs de jeux électroniques sur téléphone intelligent (iPhone) et tablette (iPad). Il a été téléchargé 5 millions de fois depuis sa sortie, jeudi.

L’institut d’analyse statistique SensorTower a dévoilé ces chiffres. Super Mario Run, conçu par Nintendo, a été téléchargé 2,85 millions de fois en 24 heures sur Apple Store, qui possède l’exclusivité. À titre comparatif, ce chiffre était de 1,8 million (premières 24 heures) pour Pokémon Go. Clash Royale, lui, avait été écoulé à plus de 900 000 fois le premier jour de sa sortie.

Ainsi, Super Mario Run est en voie de battre tous les records détenus par Pokémon Go et Clash Royale. À propos des revenus, Super Mario Run a rapporté 5 millions de dollars américains le jour de sa sortie, contre 4,2 millions $ pour Pokémon Go et 973 000 dollars $ pour Clash Royale.

Mentionnons que les compagnies Apple et Nintendo ont utilisé de gros moyens marketing pour faire connaître l’existence du jeu avant son lancement.

Le jeu est gratuit, mais on doit débourser 13, 99 dollars canadiens pour obtenir l’entièreté du contenu de l’application.

Le jeu devrait éventuellement être disponible l’an prochain sur Android.