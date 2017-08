Gala Artis : 11 prix sur 16 à TVA, et peu de changement

Le Gala Artis de dimanche soir (24 avril) a couronné 16 gagnants, dont 11 oeuvrant sur les ondes de TVA. 12 des 16 gagnants étaient d'ailleurs les mêmes qu'en 2015.

Le Gala Artis était présenté dimanche soir (24 avril) à TVA, et peu de surprises sont survenues lors de cette soirée où le public était invité à voter pour ses préférés du monde de la télévision québécoise.

Au total, 12 des 16 gagnants de 2016 étaient les mêmes qu’en 2015.

Voyez toutes les images du Tapis rouge dans la galerie photo.

C’est donc dire que Guylaine Tremblay (personnalité féminine, rôle féminin dans un téléroman québécois), Guy Nadon (rôle masculin dans un téléroman québécois), Dave Morissette (animateur d’émission de sport), Guy Jodoin (animateur d’émission de jeu), Julie Le Breton (rôle féminin dans une comédie québécoise), Martin Matte (rôle masculin dans une comédie québécoise), Éric Salvail (animateur de magazine culturel et talk-show et animateur de variété ou de divertissement), Gino Chouinard (animateur d’émission de service), Denis Lévesque (animateur d’émission d’affaires publiques) et Pierre Bruneau (animateur de bulletin de nouvelles) ont tous été reconduits dans leurs titres obtenus en 2015.

Seuls Sarah-Jeanne Labrosse (artiste d’émission jeunesse), Martin Matte (personnalité masculine), Marianne Fortier (rôle féminin dans une télésérie québécoise) et Sylvain Marcel (rôle masculin dans une télésérie québécoise) ont réussi à détrôner les gagnants de l’an dernier.

Au total, ce sont 11 artistes oeuvrant à TVA qui ont été couronnés au cours de la soirée, contre seulement deux de Radio-Canada, deux de V-télé et un de Vrak.