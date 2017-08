Olivier : les réactions de Mike Ward

Le gala des Olivier 2016 a été analysé et décortiqué, mais qu'en est-il des réactions de la véritable star de la soirée?

Mike Ward a semblé très émotif tout au long de la soirée des Olivier 2016.

Absent du gala, l'humoriste ne s'est toutefois pas privé du plaisir de publier ses réactions par l'entremise de son compte Twitter.

S'amusant d'abord des commentaires de Jérémy Gabriel repris par le Journal de Montréal et le Journal de Québec, ainsi que de la caricature de Ygreck mettant en vedette ce dernier, Mike Ward s'est ensuite attardé au nœud de l'affaire.

Répondant à certains commentaires d'internautes, Mike Ward s'est ensuite permis de commenter le communiqué de Radio-Canada, qu'il qualifie de « damage control ». Puis, l'humoriste vitriolique a partagé une lettre d'excuses écrite par l'association des professionnels de l'industrie de l'humour, publiée pour Guy Nantel et lui-même.

Une fois au coeur du gala, Mike Ward a semblé offusqué que les remerciements de Mariana Mazza soient coupés dans le « milieu d'un gag », mais on ignore encore ce qui était prévu de ce qui ne l'était pas dans ce cas-ci.

#GalaOlivier grave manque de respect de couper @marianacherie pendant ses remerciments DANS LE MILLIEU D'UN GAG !!! — Mike Ward (@MikeWardca) May 16, 2016

Ward s'est également souvenu avoir « fait un tournage pour l'ouverture du #GalaOlivier » quelques mois auparavant, ce qu'il qualifie de « weird » compte tenu des circonstances. Les moments où il est apparu à l'écran sont cependant parmi les meilleurs de la soirée, et se sont avérés chargés d'émotions.

Puis, malgré avoir précédemment déclaré qu'il « avait déjà gagné dans son coeur » et qu'il « n'aime pas les trophées », Mike Ward s'est retrouvé avec deux prix, dont celui de l'humoriste de l'année.

« Malgré tout ça me touche », lance alors Mike Ward, avant de tirer sa révérence de Twitter.

Aujourd'hui (16 mai), le débat sur la censure et la liberté d'expression continue de faire rage (une fois de plus) au Québec, et on peut s'attendre à davantage de réactions de la part de Mike Ward, Guy Nantel et de plusieurs humoristes.

Olivier : Soirée réussie, blagues ratées

Les rires se sont fait rares au gala Les Olivier 2016.

La soirée des Olivier 2016 aura plutôt été sous le signe de la manifestation, de la revendication et de la solidarité pour les humoristes absents et présents dans la salle, hier (15 mai).

Sauf que ces derniers ont peut-être oublié d'apporter leurs meilleures blagues dans la tourmente.

Car, si ce qui se fait de meilleur en humour devait être célébré hier, les rires francs et les blagues qui atteignent la cible se sont faits plutôt rares.

L'animateur François Morency a cependant tenu le gala à bout de bras tout au long de la soirée, avec aplomb et intelligence. Morency n'a toutefois pas reçu beaucoup de support de la part de ses pairs pour parvenir à ses fins.

De Charles Lafortune et Éric Salvail à François Pérusse, en passant par Laurent Paquin et Simon-Olivier Fecteau, Pierre Hébert, Claude Meunier, Dominique Michel, Michel Barrette et Olivier Martineau, personne n'a semblé au sommet de son art.

Même les extraits des spectacles et numéros des humoristes en nomination ont semblé être choisis parmi les moins bons disponibles.

François Morency aura sauvé la mise à plusieurs reprises, appuyé par une Mariana Mazza en forme, Jean-Thomas Jobin et Florence Longpré, notamment.

Sauf que pour une soirée qui doit mettre en lumière et promouvoir le meilleur de l'humour, on peut dire que le rire n'aura pas été au rendez-vous et que la plupart des blagues auront raté la cible.

Ceci étant dit, on a senti tout au long de la soirée que le gala des Olivier 2016 était devenu un « trip de gang » et que l'humour s'est avéré relégué au second rang derrière la revendication et la solidarité des humoristes. Les deux victoires de Mike Ward et les réactions de ses pairs l'ont d'ailleurs démontré.

Une soirée plus émotive que drôle, en somme, mais qui aura plu à la plupart des téléspectateurs, si l'on se fie aux réactions sur les réseaux sociaux.

Qui sait, peut-être que certains des humoristes présents au gala Les Olivier 2016 avaient simplement décidé de boycotter l'humour en guise de revendication.