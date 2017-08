Prince: l'hypothèse du suicide est exclue

MINNEAPOLIS - Les autorités du comté de Carver, à Minneapolis, disent n'avoir « aucune raison de croire à un suicide » en lien avec la mort du légendaire chanteur Prince, dont le corps inanimé ne présentait « aucun signe de traumatisme ».

Le shérif du comté de Carver, Jim Olson, la porte-parole du bureau du médecin légiste du Midwest Martha Weaver, ainsi que le maire de la ville de Chanhassen, Denny Laufenburger, ont fait le point vendredi après-midi sur la mort surprenante du chanteur de 57 ans, mais ils sont restés vagues sur le noeud de l'affaire.



M. Olson et Mme Weaver ont refusé à maintes reprises de discuter des causes du décès, notamment de l'hypothèse d'une surdose de médicaments qui a été évoquée par certains médias.



Jim Olson a précisé en point de presse que des agents avaient répondu à un appel d'urgence à 9h43, jeudi, au studio Paisley Park, à Chanhassen. Le chanteur, inconscient, a été retrouvé dans un ascenseur de l'établissement. Le personnel médical a tenté des manoeuvres de réanimation, sans succès. Le décès a été constaté à 10h07.



Une autopsie « méticuleuse et complète » a été pratiquée vendredi matin, et des échantillons ont été envoyés au laboratoire pour des tests, a soutenu Mme Weaver. Il faudra cependant attendre « des jours et des semaines » pour que l'enquête soit complétée, a-t-elle ajouté.



Les représentants du chanteur n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de l'Associated Press concernant les causes de sa mort.



Le chanteur tenait à protéger sa vie privée de son vivant, a souligné M. Olson, qui a promis de « continuer de respecter sa vie privée et sa dignité ».



La mort de Prince est survenue deux semaines après qu'il eut annulé des spectacles à Atlanta parce qu'il ne se sentait pas bien. Il a finalement donné un spectacle dans cette ville le 14 avril, s'excusant auprès de ses fans peu après son arrivée sur scène.



Entre deux chansons, il a dit à la foule, sourire aux lèvres, qu'il avait été malade. Sa voix semblait un peu faible par moments lorsqu'il parlait, mais il n'avait eu aucune difficulté à chanter pendant le spectacle de 80 minutes.



Après que des rumeurs voulant qu'il soit tombé malade à son retour d'Atlanta ont fait surface, Prince avait organisé une fête dansante le 16 avril à son studio Paisley Park, au Minnesota.



Selon Jeremiah Freed, qui s'occupe du site drfunkenberry.com et qui a connu Prince après avoir écrit sur lui pendant des années, le chanteur avait organisé cette fête pour montrer à tout le monde qu'il allait bien.



Le shérif Olson a indiqué que Prince avait été vu vivant la dernière fois mercredi soir, à Paisley Park.