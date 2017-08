Yann Perreau propose le nouvel album «Le fantastique des astres»

(Cogeco Nouvelles) - L'auteur-compositeur-interprète québécois Yann Perreau a laissé paraître son cinquième album intitulé «Le fantastique des astres», vendredi.

Après avoir offert le disque À genoux dans le désir (octobre 2012), inspiré de la poésie de Claude Péloquin, mis en scène quelques spectacles dont le réussi hommage à Édith Piaf, puis collaboré au célébré projet des Douze hommes rapaillés (albums et concerts en lien à l’œuvre du poète Gaston Miron), l’artiste de 40 ans avait envie d’un album plus festif.

C'est du moins le cas pour la première partie de l’album qui contient notamment les dynamiques chansons Baby boom, Momonna, J’aime les oiseaux et Faut pas se fier aux apparences (avec Pierre Kwenders et Inès Talbi).

Le vidéoclip de la chanson J’aime les oiseaux

Quant à la seconde moitié du long jeu - qui contient entre autres les morceaux À l’amour et à la mer (avec Laurence Nerbonne), T’embellis ma vie, Le tatouage et la viscérale Mon amour est un loup -, elle s'avère plus sensible, épurée et planante.

Avec l’énergie électro rock du dernier morceau du disque, Barcelone, Yann Perreau boucle la boucle.

Réalisé par le mystérieux Tante Blanche [ce designer sonore qui évolue dans le milieu de la pub et des boîtes multimédias préfère conserver l’anonymat], le disque contient 13 chansons, incluant Sexo futur, qualifié de plage satellitaire par le principal intéressé.

Les musiciens Yves Desrosiers, François Chauvette, François Plante, Martin Bachand, Gabriel Gagnon et Alex McMahon ont également participé à l’enregistrement du Fantastique des astres

Yann Perreau

Le fantastique des astres

Sous étiquette Bonsound

Sortie le 15 avril



yannperreau.com