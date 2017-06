Arcade Fire à Québec, Montréal et Ottawa (vidéo)

(98,5 FM) - Arcade Fire présentera sa tournée Everything Now à Québec, Montréal et Ottawa au mois de septembre.

Le populaire groupe, qui a remporté le Grammy du meilleur album pour The Suburbs en 2011, s’arrêtera au Centre Vidéotron le 5 septembre, au Centre Bell le 6 septembre et au Centre Canadian Tire le 9 septembre.

Le nouvel album Everything Now sera disponible le 28 juillet. Un clip de la chanson-titre vient de paraître.

Ces trois concerts en sol canadien seront les premiers d’une importante tournée nord-américaine qui mènera Arcade Fire à New York, à Boston, à Washington et à Philadelphie dans les semaines suivantes.

Le groupe basé à Montréal est présentement en Europe avec des spectacles prévus à Barcelone, à Lyon et au Royaume-Uni dans les prochains jours.