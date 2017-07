Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, est mort (vidéos)

LOS ANGELES - Le chanteur du groupe américain de nu metal Linkin Park, Chester Bennington, qui a vendu des millions d'albums de musique alliant rock, hip-hop et rap, a été retrouvé mort jeudi, dans son domicile près de Los Angeles, a annoncé le bureau du coroner de la métropole. Il était âgé de 41 ans.

Le porte-parole du coroner, Brian Elias, a indiqué qu'une enquête avait lieu au sujet du décès, lequel s'apparentait à un suicide, mais aucun autre détail n'était disponible dans l'immédiat.



L'un des fondateurs du groupe, Mike Shinoda, a écrit sur Twitter qu'il était « bouleversé et attristé ».



« Chester Bennington était un artiste fort talentueux doté d'un charisme extraordinaire. C'était un être humain possédant un grand coeur et qui avait une âme compatissante. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, ses compagnons du groupe et ses nombreux amis », a déclaré dans un communiqué le chef de la direction et président du conseil d'administration de Warner Bros. Records, Cameron Stang.

Linkin Park a vendu dix millions d'exemplaires de son premier album, Hydrid Theory, paru en 2000. Quelque quatre millions d'exemplaires de l'album Meteora, de 2003, ont aussi trouvé preneurs. Les deux albums exploraient des thèmes liés à la frustration et à la colère.

Son plus récent album, One More Light, est sorti en mai. L'album a divisé la critique et les admirateurs du groupe en raison de sa pop maussade. Par exemple, la chanson Heavy s'amorçe par la strophe suivante: «Je n'aime pas mon état d'esprit en ce moment.»

Chester Bennington a combattu des problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool à divers moments de sa vie. Il était marié et père de six enfants, dont trois avec sa deuxième femme, Talinda. Il était un grand ami de Chris Cornell, mort par pendaison en mai. Il avait d'ailleurs interprété Hallelujah, de Leonard Cohen, lors des funérailles du chanteur de Soundgarden.

Le groupe devait présenter un concert au Centre Bell, à Montréal, le 10 août. Jeudi en fin d'après-midi, le site de l'amphithéâtre ne donnait encore aucun renseignement sur une probable annulation.

