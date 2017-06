Gregg Allman, des Allman Brothers, meurt à 69 ans

SAVANNAH, Georgie - Gregg Allman, le légendaire organiste et chanteur du Allman Brothers Band, est décédé à l'âge de 69 ans, a indiqué un porte-parole.

Ken Weinstein a confirmé samedi que le musicien est décédé à Savannah, en Géorgie.



Allman avait annulé des concerts en 2016 à cause de ses problèmes de santé. En mars 2017, il avait dû annuler toutes ses prestations d'ici la fin de l'année.



Le musicien a déjà souffert d'hépatite C. Il avait subi une transplantation du foie, en 2010.



Né à Nashville, au Tennessee, Gregg Allman a été élevé par une mère, veuve après la mort violente de son mari, en Floride.



Il formait, avec son frère aîné Duane, le noyau du Allman Brothers Band, le groupe que tous deux avaient fondé en 1969.



Des chansons comme «Whipping Post», «Ramblin' Man» et «Midnight Rider» ont contribué à l'essor du «rock sudiste». Le Allman Brothers Band a ouvert la voie à des groupes aussi importants que Lynyrd Skynyrd et le Marshall Tucker Band.



Dans ses mémoires parues en 2012, Allman a décrit comment Duane est devenu la figure centrale de sa vie au cours des années ayant suivi le meurtre de son père. Les deux frères ont connu l'école militaire avant de bifurquer vers la musique au cours de leur adolescence. Si Gregg a été le premier des deux à apprendre à jouer de la guitare, son frère Duane l'a surpassé. Gregg a alors décidé d'apprendre l'orgue.



Établi à Macon, en Géorgie, le Allman Brothers Band comprenait le guitariste Dickey Betts, les batteurs Jai Johanny «Jaimoe» Johanson et Butch Trucks ainsi que le bassiste Berry Oakley. Et tout en élaborant le son qui allait éblouir des millions d'admirateurs, ces musiciens aimaient faire la fête, à l'excès.



Leur premier album est paru en 1969, mais c'est leur enregistrement d'une série de concerts, «At Fillmore East» en 1971 qui propulsa le groupe vers les firmaments de la gloire.



Duane se tua dans un accident de moto en octobre 1971, quelques mois après les concerts du Fillmore.



Dans une entrevue accordée à l'Associated Press en 2012, Gregg Allman raconta qu'il pensait à son frère, tous les jours. Parfois, il peut encore sentir sa présence.



«Il est là, je vous l'assure. Je ne veux pas paraître ésotérique. Mais écoutez, il est là.»



Le groupe poursuivit ses activités malgré la mort de Duane jusque dans les années 1980. Il s'est reformé à plusieurs reprises par la suite.



En 1975, Gregg Allman a épousé Cher, à peine trois jours après qu'elle eut obtenu le divorce avec Sonny Bono. Leur mariage a été tumultueux dès le départ. Neuf jours après les noces, la chanteuse demanda le divorce avant d'y renoncer, un mois plus tard.



Après la transplantation subie, il fit paraître son premier album solo en 14 ans, «Low Country Blues», en 2011.



«On fait quelque chose qu'on aime, déclara-t-il à cette époque. Cela aide à faire diversion de la douleur. On est avalé par quelque chose qu'on aime. On est tout simplement englouti.»



Le groupe reçu un Grammy hommage pour l'ensemble de son oeuvre en 2012.