HBO et la WWE produiront un documentaire sur Andre ''le Géant'' Ferré

(AP) - La carrière colossale d'André ''le Géant'' Ferré fera l'objet d'un documentaire de HBO.

WWE, HBO Sports et Bill Simmons Media Group vont produire «André le Géant», un documentaire sur la vie et la carrière d'une des plus grandes vedettes de l'histoire de la lutte professionnelle.



André René Roussimoff, un Français, a été une attraction majeure du ring pendant des années. Il a notamment pris part au combat principal de WrestleMania 3 en 1987, face à Hulk Hogan.



Le documentaire abordera notamment sa jeunesse en France et sa carrière d'exception avec la WWF, devenue WWE. Il sera aussi question de ses apparitions à Hollywood, incluant dans le film «The Princess Bride» (1987).



HBO n'a pas précisé la date de diffusion du documentaire qui sera réalisé par Jason Hehir.



Roussimoff devait composer avec l'acromégalie, une hypertrophie céphalique et des extrémités.

Il est décédé en 1993. La même année, il est devenu le premier lutteur à accéder au Temple de la renommée de la WWF/WWE, à titre posthume.



Roussimoff a succombé à une crise cardiaque à 46 ans au cours d'une visite en France, où il se trouvait pour assister aux funérailles de son père.



On l'annonçait comme mesurant sept pieds quatre et pesant plus de 500 livres, mais c'était exagéré dans les deux cas.