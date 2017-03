James Blunt revient aux ballades romantiques

(98,5 FM) - Quatre ans après son plus récent disque, l'Anglais James Blunt nous revient avec son album «The Afterlove».

Blunt a connu un immense succès au milieu des années 2000 avec son disque Back To Bedlam, écoulé à plus de 11 millions d’exemplaires, qui contenait les extraits à succès You’re Beautiful et Goodbye My Lover.

Pour ce nouvel opus, Blunt revient aux sources (ballades romantiques) avec un disque qui devrait faire plaisir à ses admiratrices.

La chroniqueuse Catherine Beauchamp a fait écouter les nouvelles chansons à tous les membres de Week-end extra. Les réactions et commentaires ont été particuliers...

On parle de «grand coup de sirop», de « ballades romantiques » et de « madames qui dansent autour des poteaux » et « dans les mariages ».

Les commentaires ne s’adressent toutefois pas tous à James Blunt et à sa musique. Pour tout savoir, écoutez l’entrevue intégrale…