Kanye West met un terme à sa tournée... après plusieurs controverses

(AP) - Kanye West a abruptement mis fin à sa tournée «Saint Pablo».

Un représentant du rappeur a déclaré lundi que les dernières dates de la tournée avaient été annulées. Aucune raison n'a été donnée. Live Nation a précisé que les billets seraient «entièrement remboursés au point de vente».



La tournée, qui devait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, devait notamment s'arrêter à Toronto le 18 décembre.

Des spectacles étaient aussi prévus à Dallas, Denver, Atlanta, Philadelphie, Detroit, Boston, New York et Washington, entre autres.



Cette annonce arrive après un week-end mouvementé pour le musicien, qui a brusquement arrêté un spectacle à Sacramento, en Californie, samedi, avant d'en annuler un autre, dimanche, dans la région de Los Angeles.



Le concert écourté de samedi a fait beaucoup parler de lui sur les médias sociaux, des vidéos ayant commencé à circuler dans lesquelles on voit le rappeur se lancer dans un monologue de 10 minutes au sujet de Beyoncé, Jay Z, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, la radio et MTV.



Au cours de la fin de semaine, Kanye West a également publié près de 100 photos de mode sur son compte Instagram, dont plusieurs étaient hors foyer ou mal cadrées.



Vendredi, pendant un spectacle à San Jose, en Californie, Kanye West a déclaré qu'il n'avait pas voté à l'élection présidentielle, mais que s'il l'avait fait, il aurait opté pour Donald Trump, qualifiant les «moyens de communication» du président désigné de «très futuristes».