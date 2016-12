L'amoureux de George Michael l'a retrouvé sans vie

LONDRES - Alors que les admirateurs endeuillés de George Michael affluaient toujours à sa résidence du nord de Londres, mardi, pour saluer sa mémoire, l'ancien ami de coeur du chanteur et son amoureux actuel se sont exprimés publiquement pour la première fois depuis l'annonce de son décès.

Le coiffeur Fadi Fawaz a écrit sur Twitter qu'il « s'ennuierait toujours » de son amoureux. Il a relaté mardi au quotidien The Telegraph qu'il était allé à la maison de George Michael pour qu'ils se rendent à un dîner de Noël, mais il a retrouvé le chanteur de 53 ans mort dans son lit.



L'ancien ami de coeur de longue date de George Michael, Kenny Gross, a écrit dans un communiqué qu'il avait le « coeur brisé » par son décès.



M. Gross a affirmé que l'artiste avait occupé une place importante dans sa vie et qu'il l'avait beaucoup aimé, ajoutant qu'il était un homme « extrêmement gentil et généreux ».



George Michael et Kenny Gross ont été en couple pendant de longues années avant d'annoncer leur séparation, en 2011. Le chanteur avait révélé son orientation sexuelle en 1998, lorsqu'il avait été arrêté pour « comportement obscène » dans une toilette publique de Los Angeles.



Les autorités britanniques n'ont pas fourni de nouveaux détails sur le décès du chanteur. Son agent a précisé plus tôt qu'il avait succombé vraisemblablement à un problème cardiaque.



Une autopsie sera pratiquée, mais les autorités n'ont pas précisé à quel moment.