La jalousie musicale selon Jean-Pierre Ferland

Tout auteur-compositeur vous le dira. Chacun d'entre eux aurait aimé, un jour, écrire une chanson de légende écrite par l'un de ses prédécesseurs ou l'un de ses contemporains.

Jean-Pierre Ferland n’est pas différent de ses pairs. Dans son cas, il a plutôt décidé d’assumer ce plaisir coupable avec un nouvel album de reprises où il rend hommage à ses chansons favorites.

Chansons jalouses, c’est 10 titres francophones qui ont traversé les époques et les générations. Les chansons que Jean-Pierre Ferland aurait aimé écrire.

On retrouve donc des chansons québécoises composées et/ou popularisées par Michel Rivard (Tout simplement jaloux), Félix Leclerc (Bozo), Gilles Vigneault (J’ai pour toi un lac), Robert Charlebois/Mouffe (Ordinaire), Claude Dubois (Si Dieu existe), Éric Lapointe/Roger Tabra (Mon ange) et Diane Tell (Si j’étais un homme), ainsi que des chansons de Jacques Brel/Gérard Jouannest (La chanson des vieux amants) et Léo Ferré/Louis Aragon (Est-ce ainsi que les hommes vivent?).

Ferland se fait quand même plaisir en incluant celle qu’il estime être sa meilleure chanson (La musique), qu’il a composée avec Alain Leblanc.

En entrevue avec Paul Arcard, l’auteur-compositeur et interprète de 82 ans explique ses motivations pour ce nouvel album, de ses contemporains, de sa rivalité avec Claude Léveillée et de sa façon de faire depuis son spectacle «d’adieu» de 2007.

Écoutez l’entrevue intégrale...