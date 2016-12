Le chanteur George Michael est mort (vidéos)

(98,5 FM) - Le chanteur George Michael est mort, a annoncé l'agent de l'artiste, samedi, à la BBC. Il était âgé de 53 ans.

Michael, né Geórgios Kyriákos Panagiótou, a connu le succès dans les années 1980 au sein du duo de Wham! avec Andrew Ridgeley. Les chansons Wake Me Up Before You Go Go, Freedom et Careless Whisper ont contribué à faire connaître le groupe sur la scène mondiale.

Michael a connu par la suite une carrière solo prolifique, notamment avec les succès Faith et I Want Your Sex, cette dernière chanson étant bannie des ondes de la BBC à sa sortie, en 1987.

« C’est avec une profonde tristesse que nous pouvons annoncer que notre adoré fils, frère et ami George est décédé paisiblement à sa résidence durant la période de Noël », a fait savoir l’agent de l’artiste, par le biais d’un communiqué.

La police du district Thames Valley a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une mort suspecte.

George Michael a vendu plus de 100 millions de disques au cours de sa carrière.