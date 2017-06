L'attentat à Manchester revendiqué par l'État islamique: 22 morts et 59 blessés (vidéos)

Le chef de la police de Manchester, Ian Hopkins

Chargement du lecteur ...

MANCHESTER, Royaume-Uni - 22 personnes ont été tuées et 59 blessées au cours d'une explosion survenue à l'extérieur de la salle de spectacle du Manchester Arena à la conclusion du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à Manchester, lundi soir.

Le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville sera à Manchester, aujourd'hui. Écoutez ses reportages au 98,5 FM et au 985fm.ca.

Associated Press a confirmé, mardi matin, que l'État islamique avait reveniqué l'attentat, via un de ses membres.

La première ministre Theresa May a dit qu'il ne fait «aucun doute» que Manchester a été victime «d'une attaque terroriste haineuse». Elle a ensuite ajouté qu'il s'agit de la pire attaque à jamais frapper la ville et le nord de l'Angleterre.

Mme May a révélé que la police croit connaître l'identité du responsable de l'attaque, mais que l'information ne sera pas dévoilée pour le moment.

Un suspect pourrait avoir été arrêté mardi en lien avec cette attaque, quand la police a ordonné l'évacuation d'un vaste centre commercial de Manchester. Les forces de l'ordre se font pour le moment avares de détails.

Engin explosif à l'extérieur de l'aréna

Les forces de l'ordre sont intervenues après le signalement d'une explosion tout juste avant 22h35 (heure locale).

L'attentat a été perpétré par un homme qui est mort en faisant détoner un engin explosif improvisé. La police cherche à établir s'il a agi seul ou s'il était appuyé par un réseau. L'attaque n'a pas été revendiquée.

L'explosion a eu lieu dans le foyer du Manchester Arena à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, prisée surtout des adolescentes.



L'attentat est le plus meurtrier au Royaume-Uni depuis douze ans. La campagne en vue des élections législatives du 8 juin est suspendue.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 mai 2017

La police a demandé aux gens d’éviter le secteur autour de l’aréna Manchester.

Une vidéo filmée à l’intérieur de l’enceinte montre des spectateurs qui crient et qui se fraient un chemin dans une mer de ballons roses.

Des témoins ont indiqué avoir entendu deux fortes détonations à proximité des kiosques à boissons de l'aréna.

Des témoins ont indiqué avoir entendu deux fortes détonations à proximité des kiosques à boissons de l'aréna.

La gare de train près de la salle de spectacle, Victoria Station, a été évacuée, et tous les départs et les arrivées ont été annulés.

Certains taxis ont offert aux gens coincés sur les lieux de l'événement de les transporter gratuitement pour qu'ils puissent rentrer à la maison.

Témoins

Des résidents du secteur ont aussi ouvert leurs portes à ceux et celles qui ne pouvaient regagner leur logis en raison de l'interruption du transport en commun.

Environ 60 ambulances se sont rapidement rendus sur les lieux pour venir au secours des blessés et des unités de neutralisation des explosifs ont été aperçues par la suite à l'extérieur de l'amphithéâtre.

«Une forte détonation a semé la panique partout et nous tentions tous de sortir de l'aréna. Pratiquement tous les gens de l'autre côté de l'aréna où a été entendue la détonation ont soudainement couru vers nous pour tenter de sortir», a relaté Majid Khan, 22 ans, à l'Associated Press, du Royaume-Uni.

La première ministre commente

La première ministre britannique Theresa May a affirmé que le gouvernement s'efforçait d'établir "les détails complets de ce qui est traité par la police comme une attaque terroriste épouvantable".

Mme May a annulé les activités de sa campagne électorale de mardi.

Le gouvernement devait convoquer une rencontre d'urgence du cabinet.

Le chef du Parti libéral démocrate, Tim Farron, a aussi modifié l'agenda de sa campagne, annulant une visite à Gibraltar.

S'il est confirmé qu'il s'agit d'une attaque terroriste, elle serait la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis des explosions dans le métro de Londres en 2005.

Trudeau aussi

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les Canadiens avaient «appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester».

«Aux côtés de nos alliés et de nos partenaires, nous allons poursuivre notre combat contre de tels gestes insensés et contre le terrorisme sous toutes ses formes», a-t-il ajouté plus tard.

Ottawa tentait toujours de déterminer si des Canadiens avaient été touchés par les événements.

Joseph Carozza, un représentant de la maison de disques aux États-Unis d'Ariana Grande, a indiqué que la chanteuse se porte bien et que les responsables tentent de savoir ce qui s'est passé.

Ariana Grande dévastée

La tournée «Dangerous Woman» est la troisième menée par Ariana Grande, transposant sur scène son troisième album studio du même nom. La tournée s'est amorcée le 3 février à Phoenix, en Arizona.

Après Manchester, la tournée doit se rendre un peu partout en Europe, incluant la Belgique, la Pologne, l'Allemagne, la Suisse et la France, avec des arrêts aussi cet été au Brésil, au Chili, en Argentine, au Costa Rica, au Mexique. La chanteuse américaine doit également se produire au Japon, en Thaïlande, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Ariana Grande a offert un spectacle au Centre Bell, à Montréal, au début mars.