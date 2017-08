Un écocentre à Sainte-Adèle

Le maire de Sainte-Adèle Robert Milot a changé son fusil d'épaule pour l'implantation d'un écocentre sur son territoire. Pourtant en juin dernier, son conseil municipal avait dit "Non" à l'implantation d'un centre de valorisation des matières résiduelles sur son territoire. Il a toutefois été convaincu par ses collègues de la MRC des Pays-d'en-Haut. Le terrain choisi situé sur le Chemin Notre-Dame et payé un peu plus de 500 000 dollars, serait le seul à pouvoir accueillir un tel centre. Le processus d'expropriation de l'entreprise Recyclage Sainte-Adèle est enclenché.