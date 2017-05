Weight Watchers, une efficacité remise en question

MONTRÉAL - Maigrir... l'obsédante obsession! Peu de gens en sont exemptés. Seulement chez Weight Watchers, on compte plus d'un million d'abonnés (surtout des femmes), dont 10 000 en Suisse. RDI propose «Weight Watchers, un poids lourd qui tourne à plein régime» où on suit, durant un an, quelques candidats dans la conquête de leur saint graal, le lundi 8 mai, 20h.

Cette entreprise, leader mondial dans le domaine des méthodes d'amaigrissement, génère un milliard et demi de francs suisses par année. On note des pertes de poids spectaculaires grâce à un système de points qui guide la personne sur la somme des aliments qu'elle peut consommer dans une journée. Chaque semaine, les aspirants au poids-santé se soumettent à la pesée sous l'oeil d'une «coach» qui peut les conseiller. Pourtant, après un an, dès qu'on abandonne le régime, on reprend les livres perdues et parfois davantage.

Le Dr Jean-Philippe Zermati, spécialiste de l'alimentation, explique que les régimes ne servent à rien. On note qu'en un an, 85 pour cent des candidats ont perdu du poids mais trois ans plus tard, 95 pour cent l'ont repris. Au début, on fait le choix de se soumettre à un régime mais avec le temps, la frustration monte et il devient plus difficile de maintenir la discipline. Donc, à long terme, l'entreprise s'avère souvent illusoire.

Parc-Ex, berceau des immigrants

Franchir les limites des quartiers Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, c'est pénétrer dans un quartier aux couleurs, aux odeurs, aux sons différents de ceux de la grande ville. C'est le repère de bien des immigrés et immigrants puisqu'il y a ceux qui y ont élu domicile depuis des décennies et d'autres nouvellement arrivés.

Le documentaire «Retour à Parc-Ex» nous apprend que 82 groupes ethniques y cohabitent, adeptes de 15 religions et s'exprimant en 50 langues. Véritable bouillon de culture où règne un esprit d'entraide indéniable. Plusieurs Grecs sont venus en espérant repartir dans leur pays mais ne sont jamais repartis et parmi les plus anciens habitants, les femmes ne connaissent que ce quartier, elles n'ont jamais franchi ses limites pour explorer Montréal. Chaque année, le 25 mars, pour le jour de l'Indépendance grecque, tous les Grecs de Montréal reviennent à Parc-Ex.

Les jeunes du quartier ne sont pas à l'abri des drogues. Délaissés parce que les parents travaillent de longues heures, on note plusieurs décès dus à des surdoses. Longtemps dominé par les Grecs, Parc-Ex compte à présent trois fois plus de musulmans. Au Canal D, ce dimanche, 21h.

Nouvelle orientation pour Christian Bégin

Après avoir cuisiné pour ses invités, on découvrira un Christian Bégin nouveau qui, maintenant, entreprend de «cuisiner» ses invités. Les rencontres ayant lieu au Théâtre Paradoxe, une ancienne église, justifie sans doute le titre de «Y'a du monde à messe» de l'émission qui débute le vendredi 12 mai, 21h, à Télé-Québec. Des personnalités tous azimuts dotées d'un commun dénominateur qu'on découvrira en cours d'émission, raconteront des pans de leur vie parfois drôles, souvent émouvants, ou des anecdotes surprenantes. C'est un rendez-vous hebdomadaire.

Les couples qui doivent se tourner vers la science pour devenir parents entreprennent un véritable chemin de croix comportant beaucoup de stations dont l'issue n'est jamais garantie. À TV5, le mardi 9 mai, 21h, «Nous, un sur six» raconte l'épopée de quelques couples qui ont dû faire le deuil de donner la vie de façon naturelle. Il y a la prise d'hormones qui bousculent les émotions, la crainte d'une déception à chaque vérification des nombreuses étapes de l'évolution du traitement. Pendant ce temps, les soeurs, les amies ont des enfants. Puis il y a les relations sexuelles programmées au rythme des ovulations, sans parler des coûts énormes qui s'ensuivent (10 000 $ pour une fécondation in vitro). Bref, un dossier lourd médicalement et émotionnellement pour les couples.

«Sucré Salé» entreprend une 16e saison, cette année. Animé par Patrice Bélanger, le magazine débutera quotidiennement le lundi 22 mai, 18h30 avec rediffusion vers 22h35. Mais d'ici là, les vendredis 12 et 19 mai, 19h, et chaque vendredi par la suite, seront axés sur chacun des 19 arrondissements de Montréal, à l'occasion de son 375e anniversaire. Artistes et personnalités du Québec seront assignés à cette reconnaissance des lieux. Le tour de l'île débute dans l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. L'animateur y reçoit Patrick Huard et Colm Feore, Marie-Ève Janvier s'y promène avec Phil Roy et Marie-Josée Gauvin, en compagnie de Safia Nolin, explore la rue Masson.

À RADIO-CANADA: «Tracer sa voie», de Stéphanie Rhéaume, suit trois artistes franco-canadiens dans leurs démarches pour se tailler une place dans le domaine de la musique, ce samedi, 18h30. Comme par les années passées, «Tout le monde en parle» tire un trait sur la saison 2016-2017 en présentant les meilleurs moments de la saison, ce dimanche, 20h.

À TVA: la parole reviendra exclusivement au public pour désigner le gagnant ou la gagnante de la grande finale de «La Voix», cinquième édition, ce dimanche, 19h30.

À TV5: ce dimanche, 13h05, «L'Élection» révélera qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera la présidentielle, en même temps que des millions de Français. Réflexion sur les mini-carottes devenues très populaires. Produites au départ pour contrer le gaspillage, voilà que le chiffre d'affaires atteint les milliards de dollars. Le mardi 9 mai, 20h, «Une carotte presque parfaite» s'intéresse aux mécanismes de la filière de production qui met la salubrité du légume sur la sellette. «Thomas Pesquet: profession astronaute» nous offre l'occasion de le suivre durant l'année préparatoire précédant son départ pour la station spatiale internationale, sa première mission dans l'espace, le mercredi 10 mai, 20h.

AU CANAL VIE: sauvé de la noyade à 13 mois, Ethan en a gardé quelques séquelles. Après neuf mois passés à l'hôpital, ses parents tiennent bon pour répondre aux besoins de leur fils. Mais Chantal Lacroix leur donnera un sérieux coup de pouce à «Donnez au suivant», le lundi 8 mai, 19h.

À AMI-télé: «Les Beaux Souvenirs», réalisation de Francis Mankiewicz sur un scénario de Réjean Ducharme, raconte l'histoire de Viviane, enfant prodige, qui lorsqu'elle décide de réintégrer la famille qu'elle avait abandonnée, provoque un profond malaise dans la vie de son père et de sa soeur, ce samedi, 20h. Avec Monique Spaziani, Julie Vincent et Paul Hébert.