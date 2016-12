Mike Duggan pardonne Brigil, mais...

Mike Duggan

Le conseiller Mike Duggan accepte les excuses du président et fondateur du Groupe Brigil, Gilles Desjardins, à la suite de l'erreur commise par sa compagnie qui a déboisé sans permis six de 181 acres de terrain à l'intersection des chemins Klock et Antoine-Boucher.

La Ville de Gatineau n'est toutefois pas blanche comme neige dans ce dossier alors qu'une demande de permis à cet effet avait été déposée en 2014, ce à quoi répond M. Duggan.



Brigil risque une amende maximale de 5 000 $ des suites de son geste, mais le conseiller Duggan n'a pas voulu se mouiller à savoir pourquoi sa collègue Josée Lacasse n'avait pas reçu une amende récemment pour une construction sans permis, et ce, même si ses propos tendent à indiquer le contraire.