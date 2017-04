Compléter la vente de sa maison l'esprit en paix

Félicitations, vous êtes sur le point de vendre votre maison pour acquérir celle de vos rêves ! Or, imaginez le cauchemar si l'acheteur décédait subitement avant de passer chez le notaire... Heureusement, il y a une solution !

Votre rêve a besoin d’un ange gardien

Offerte gratuitement par les courtiers RE/MAX participants, la police d’assurance Tranquilli-T protège le vendeur advenant le décès de l’acheteur ou de sa douce moitié, entre la promesse d’achat réalisée et la signature de l’acte de vente. Sauf exception, tous les immeubles résidentiels de cinq logements ou moins dont le propriétaire est occupant d’un logement (et d’une valeur maximale de 3 000 000 $) sont admissibles. « Tranquilli-T remet au vendeur le montant convenu dans la promesse d’achat réalisée ; il s’occupe de la revente de la propriété et dédommage aussi le vendeur pour les frais occasionnés par cet imprévu », explique Marc Cousineau, vice-président marketing chez RE/MAX.

Il donne l’exemple d’un couple fictif, Julien et Caroline, qui décident de mettre leur copropriété en vente pour acheter une maison unifamiliale. Le couple déniche la propriété rêvée et signe une promesse d’achat conditionnelle à la vente de la copropriété. Peu après, ils trouvent des acheteurs, Paul et Jocelyne, qui présentent une offre d’achat à Julien et Caroline, laquelle est aussitôt acceptée. Les dates de transaction et de prise de possession sont fixées et chacun commence ses préparatifs en vue du déménagement. Mais quelques jours avant de signer chez le notaire, le malheur frappe : Paul décède subitement d’un infarctus. Jocelyne, bouleversée, décide de ne pas acheter la copropriété et se désiste de la promesse d’achat.

La protection… en toute Tranquilli-T !

Julien et Caroline se trouvent alors devant plusieurs choix pénibles. Ils peuvent mettre une croix sur la maison de leurs rêves et refuser de l’acheter, au risque d’être poursuivis. Ils peuvent aussi honorer leur promesse d’achat, et se trouver forcés d’assumer deux hypothèques et les coûts liés à deux propriétés. Enfin, ils peuvent se résoudre à poursuivre Jocelyne pour la forcer à respecter sa promesse d’achat. Trois avenues qui entraînent du stress, des coûts et des délais, sans compter qu’ils devront recommencer tout le processus de vente de leur copropriété !

Toutefois, s’ils ont fait affaire avec un courtier RE/MAX participant au programme Tranquilli-T, ils n’ont rien à craindre. Tranquilli-T leur versera le prix indiqué dans la promesse d’achat réalisée, s’occupera de remettre leur propriété sur le marché et remboursera les frais liés à la propriété pendant qu’elle est en vente : chauffage, électricité, gaz naturel, taxes municipales et scolaires, et système d’alarme. La protection couvre aussi les assurances habitation, même si elles augmentent significativement pour une propriété inoccupée. « L’assureur va jusqu’à prendre en charge une partie de l’entretien en attendant la revente, souligne Marc Cousineau. Il fait préparer la propriété pour l’hiver et assure le déneigement. »

Une bénédiction pour vous et pour les autres

Le programme Tranquilli-T offre en outre l’avantage d’éliminer l’effet domino. « La banque accorde souvent le financement d’une nouvelle propriété à condition que la précédente soit vendue, explique Marc Cousineau. Si la vente est annulée pour cause de décès de l’acheteur et qu’on ne passe plus au crédit, on est forcé de se désister de sa propre promesse d’achat. Par effet domino, il peut y avoir cinq transactions qui tombent. Ça peut commencer en banlieue de Montréal et finir à Québec ! »

Le programme Tranquilli-T permet donc non seulement d’épargner bien des tracas au vendeur, mais aussi d’éviter l’effet domino qui risque de mettre en jeu plusieurs transactions. Une protection à l’avantage de tous !

Pour en savoir plus sur le programme de protection Tranquilli-T de RE/MAX