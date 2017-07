ALÉNA: Trudeau défendra la gestion de l'offre

PERCÉ - Le premier ministre fédéral Justin Trudeau continuera de défendre le principe de la gestion de l'offre alors que le président américain, Donald Trump, met en tête de ses priorités l'agriculture dans la renégociation du traité de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

«C'est extrêmement important pour nous, pour les consommateurs canadiens, pour l'industrie laitière et l'industrie agricole à travers le pays. C'est un système qui fonctionne très bien», a dit M. Trudeau lors d'un point de presse, mardi, à Percé dans le cadre d'une tournée en Gaspésie.



Il a souligné que d'autres accords commerciaux semblables, notamment avec l'Europe, contiennent des clauses qui protègent l'industrie agricole de chacune des juridictions.



«On a signé de gros accords de libre-échange tout en protégeant la gestion de l'offre et on va continuer de le faire», a-t-il renchéri.



Assurance-emploi



La Gaspésie doit composer avec un taux de chômage élevé, particulièrement durant la saison hivernale alors que le secteur des pêches est inactif et le tourisme tourne au ralenti. La question de la réforme de l'assurance-emploi y est donc un enjeu important.



Questionné à savoir s'il y aura d'autres ajustements au régime, le premier ministre a dit demeurer à l'écoute de la population.



«Je comprends la préoccupation du trou noir et les défis du travail saisonnier. À ce niveau-là, on est en train de regarder comment on peut mieux servir les gens qui ont besoin d'un appui dans leur travail», a dit M. Trudeau.



«Il y a déjà eu des modifications dès notre arrivée au pouvoir. On a aboli la réforme qui avait été mise en place par l'ancien gouvernement», a ajouté la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, qui accompagnait Justin Trudeau.



Elle a précisé que le nombre d'heures pour se qualifier au régime a été revu et le délai de carence a été réduit de deux à une semaine.



Le premier ministre était de passage en Gaspésie, mardi. Il s'est d'abord rendu au parc national Forillon, où il a rencontré brièvement les maires de Gaspé et de Sainte-Anne-des-Monts. Il a marché sur la plage de Cap-des-Rosiers avec sa conjointe et ses trois enfants.



Après son point de presse à Percé en milieu d'après-midi, il s'est livré à une marche en plein centre-ville achalandé par les touristes où il s'est laissé prendre en photo avec les citoyens.



Après Percé, Justin Trudeau se rendait en fin d'après-midi à Mont-Joli et Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent où il devait notamment participer à un pique-nique communautaire au phare historique de la Pointe-au-Père.