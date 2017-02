Bois d'oeuvre résineux: Ottawa crée un groupe de travail fédéral-provincial

(PC) - Ottawa a annoncé la création du Groupe de travail fédéral-provincial sur le bois d'oeuvre résineux, mercredi, alors que plane la menace d'imposition de tarifs douaniers et de quotas sur les exportations canadiennes par l'administration Trump.

L'accord canado-américain sur le bois d'oeuvre est échu. Et une période de grâce de 12 mois a également pris fin en octobre.

Le groupe de travail doit permettre d'échanger des renseignements et des analyses «en vue de comprendre les possibles répercussions et d'évaluer les façons de répondre aux besoins des travailleurs et des collectivités touchés», a indiqué le gouvernement fédéral par communiqué.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jim Carr, présidera le groupe de travail intérieur, tandis que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, dirigera le dialogue avec les États-Unis au sujet du bois d'oeuvre, a-t-on mentionné.

Le nouveau Groupe de travail fédéral-provincial sur le bois d'oeuvre résineux évaluera les programmes fédéraux et provinciaux actuellement offerts et assurera la coordination des démarches gouvernementales visant à promouvoir l'innovation, la diversification du marché et la transformation du secteur forestier.

Disant que le gouvernement fédéral discute déjà depuis longtemps avec les provinces sur le bois d'oeuvre, M. Carr a affirmé qu'il était devenu pertinent d'«avoir une structure formelle alors que l'on s'approche de la prise de décisions».