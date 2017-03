(98,5 FM) - La lettre d'opinion publiée dans le magazine anglophone «Maclean's», qui dépeint le Québec négativement, continue de faire jaser.

La lettre a été écrite par Andrew Potter, qui dirige l'Institut d'études canadiennes à l'Université McGill, à Montréal.



Dans la lettre d'opinion publiée sur le site internet du magazine, il écrit que la tempête de neige qui s'est abattue sur le Québec la semaine dernière - et dans une certaine mesure, sa gestion - «révèle le malaise qui ronge les fondations de la société québécoise».



M. Potter affirme que le «fiasco» engendré par la tempête est un échec de communication, ponctué de «paresse administrative» et d'un manque de leadership. Il va plus loin en ajoutant que les camionneurs qui ont refusé le remorquage sur l'autoroute 13 et l'absence d'une personne chargée de les forcer à dégager la voie démontrent un manque de solidarité au sein de la société québécoise.



Le député bloquiste de La Pointe-de-L'Île, Mario Beaulieu, n'en revient toujours par qu'un magazine sérieux comme Maclean's ait laissé passer une grossièreté semblable.



«C'est de la Québécophobie à l'état pur, a fait savoir l'élu, mardi, au micro de Benoit Dutrizac. On profite d'une catastrophe comme celle de l'A13 pour dénigrer la société québécoise. Si ça avait été dirigé envers n'importe quel autre groupe culturel, ça aurait soulevé un tollé. Mais comme c'est envers les Québécois, ce n'est pas grave.»





Ouf! Une charge québécophobe d’une rare intensité par Andrew Potter, «Director of the McGill Institute for the... https://t.co/M9W7uskP4L — Mario Beaulieu (@Mario_Beaulieu) 21 mars 2017

Cette méfiance peut également se constater, selon l'auteur de la lettre d'opinion, dans les restaurants où l'on «vous offre deux types de factures» en fonction de paiements en argent liquide ou de manière électronique, ou encore aux guichets automatiques qui, selon lui, «distribuent régulièrement par défaut des billets de 50 $».

L'auteur a, depuis, présenté ses excuses sur Facebook.

L'Université McGill s'est, de son côté, dissociée des propos de l'intellectuel.

The views expressed by @JAndrewPotter in the @MacleansMag article do not represent those of #McGill. — McGill University (@mcgillu) 21 mars 2017

