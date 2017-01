Des milliers de manifestants anti-Trump dans les rues de New York

Le reportage de Richard Châteauvert

Chargement du lecteur ...

(98,5 FM) - Manifestants anonymes et célébrités de tous les milieux : la veille de l'assermentation du président désigné Donald Trump à Washington a donné lieu à des manifestations dans les rues de New York.

Les manifestants se sont rassemblés devant le Trump International Hotel and Tower près de Central Park. Dans la foule se trouvaient notamment les maires de New York et de Minneapolis.



Le réalisateur Michael Moore a appelé les participants à contacter leurs représentants au Congrès pour exprimer leur inquiétude.

Parmi les vedettes qui se sont transformés en orateurs, il y avait Alec Baldwin, qui caricature Donald Trump à l’émission satirique Saturday Night Live depuis des mois.

Il y avait aussi l’acteur Robert De Niro, Sally Field, la chanteuse Cher ainsi que Moore qui a insisté pour dire que Donald Trump « n’a pas de mandat ».

Il faisait vraisemblablement allusion au fait que la candidate démocrate Hillary Clinton a obtenu plus de trois millions de votes de plus que Donald Trump, sans toutefois l’emporter au collège électoral qui fait foi de tout.

Le maire de New York – une ville qui a largement voté démocrate – Bill de Blasio a incité ses concitoyens à se battre pour les prochaines années.

Plus tôt jeudi, à Washington, Donald Trump s'est dit persuadé de pouvoir unifier le pays et a promis de le rendre meilleur pour tous.

Le républicain s'est adressé à ses partisans à la fin d'un concert organisé au pied du Lincoln Memorial. Il s'y trouvait avec sa femme Melania, ses enfants et ses petits-enfants.



Il a affirmé qu'il avait été élu à la Maison-Blanche parce que les Américains voulaient « du vrai changement ».



« Il n'y a jamais eu de mouvement comme celui-ci dans le monde, a-t-il dit. C'est quelque chose de vraiment spécial. »



Le président désigné a aussi affirmé que la journée de son investiture, vendredi, serait « magnifique ».



La conseillère du futur président, Kellyanne Conway, a indiqué que dans son discours inaugural, M. Trump se présenterait comme « un homme d'action qui veut unifier le pays ». Elle a précisé qu'il prononcerait un discours « élégant, beau, puissant et bref ».



Pressée de donner plus de détails à ce sujet, Mme Conway a seulement dit que le discours serait court, soulignant que M. Trump est « un homme d'action et non de paroles ».



Selon Mme Conway, l'allocution inaugurale de M. Trump s'inspirera de discours prononcés par les présidents Abraham Lincoln et John F. Kennedy.

(Avec Associated Presse et La Presse canadienne)