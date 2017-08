Donald Trump veut poursuivre le combat en Afghanistan

WASHINGTON - Le président Donald Trump a profité d'un discours à la nation télévisé, lundi soir, pour affirmer sa détermination à poursuivre l'intervention militaire américaine en Afghanistan afin de déclarer éventuellement victoire après plus de 16 ans de combats meurtriers.

M. Trump a déclaré que les conséquences d'une «sortie rapide» de l'Afghanistan sont «prévisibles et inacceptables», et que les militaires américains ont droit à «un plan pour la victoire et aux outils dont ils besoin».



M. Trump a affirmé qu'une victoire en Afghanistan signifiera d'«attaquer nos ennemis» et d'«anéantir» Daech (le groupe armé État islamique). Il a aussi promis d'écraser Al-Qaïda, d'empêcher que les talibans reprennent le contrôle du pays et de stopper les attaques terroristes contre les Américains.



Le président avait écrit sur son fil Twitter, samedi, qu'il était arrivé à une décision sur l'Afghanistan, un jour après qu'il eut participé à une rencontre avec son équipe de sécurité nationale, à la résidence présidentielle de Camp David, au Maryland.



M. Trump n'avait fourni aucun indice sur sa décision, à savoir s'il enverrait des milliers de soldats américains supplémentaires en Afghanistan ou, au contraire, ordonnerait que les soldats américains se retirent de la plus longue intervention militaire américaine de l'histoire.



Le président ne s'est pas avancé lors de son discours à la nation, lundi soir, sur un échéancier précis et sur le nombre de soldats, déclarant que les terroristes ne devaient jamais connaître les plans des États-Unis.



Le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a tout de même signalé que les États-Unis augmenteront le nombre de soldats en Afghanistan dans le cadre de la nouvelle stratégie du président. M. Mattis a affirmé qu'il consultera l'OTAN et les alliés des États-Unis, «dont plusieurs se sont aussi engagés à augmenter leur nombre de soldats».



M. Trump a soutenu que les États-Unis laisseront de côté toute approche sur un échéancier, en liant plutôt leur aide à des résultats et à la coopération du gouvernement afghan, du Pakistan et d'autres pays.



Tout de même, il a offert peu de détails sur ce qui pourrait différer significativement des approches peu couronnées de succès des précédentes administrations.



«Nous ne parlerons pas du nombre de soldats ou de nos plans pour les activités militaires futures. Les conditions sur le terrain, et non des échéanciers arbitraires, guideront notre stratégie à partir de maintenant», a dit le président.



Avant le discours à la nation, des responsables américains disaient s'attendre à ce que le président suive une recommandation du Pentagone en envoyant près de 4000 soldats additionnels, qui iraient rejoindre les 8400 actuellement déployés dans ce pays.



Au plus fort de l'intervention américaine, les États-Unis comptaient environ 100 000 soldats en Afghanistan, sous l'administration Obama en 2010-2011.



M. Trump a déclaré que son «instinct initial avait été de sortir» de l'Afghanistan. Depuis sa prise de pouvoir, a-t-il indiqué, il a déterminé que cette approche risquait de créer un vide qui serait comblé instantanément par des terroristes, incluant Al-Qaïda et Daech.



Le président a affirmé que la population américaine était «lasse de guerre sans victoire».



«Je partage la frustration de la population américaine», a dit M. Trump lors de son discours sur une base militaire à Arlington, en Virginie.