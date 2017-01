Enquête pour corruption: Nétanyahou interrogé par des policiers

JÉRUSALEM - Les policiers israéliens ont interrogé le premier ministre Benyamin Nétanyahou à son bureau pendant plus de trois heures lundi, concernant des allégations de corruption.

M. Nétanyahou a maintes fois nié avoir quoi que ce soit à se reprocher, mais l'arrivée de l'escouade nationale antifraude laisse présager que les soupçons dont il fait l'objet sont suffisamment sérieux pour être examinés dans le cadre d'une enquête.

La police a laissé entendre que M. Nétanyahou était considéré comme un suspect dans cette affaire.

La porte-parole Luba Samri a indiqué que le premier ministre avait été interrogé en regard de «soupçons selon lesquels il a reçu des avantages».

Elle a toutefois ajouté qu'aucun autre détail ne serait communiqué pour le moment.

M. Nétanyahou a fait savoir que les affirmations selon lesquelles il aurait accepté des cadeaux de deux hommes d'affaires sont «sans fondement».

Prenant la parole à une rencontre du Likoud, sa formation politique, il a de nouveau nié lundi après-midi avoir quoi que ce soit à se reprocher.

«Nous suivons les informations dans les médias, et nous entendons les célébrations et nous constatons l'ambiance dans les studios de télévision et les couloirs de l'opposition, mais j'aimerais leur dire: mettez fin aux réjouissances, et ne vous empressez pas trop, a-t-il dit. Il n'y aura rien, parce qu'il n'y a rien.»

La chaîne de télévision israélienne Channel 2 a rapporté que M. Nétanyahou a accepté des «faveurs» d'hommes d'affaires en Israël et à l'étranger, et qu'il se retrouve au coeur d'une deuxième enquête qui porte sur des membres de sa famille.

La chaîne a ajouté qu'une enquête criminelle est attendue la semaine prochaine.