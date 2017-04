Gillian Anderson exhorte Justin Trudeau à mettre fin à la chasse aux phoques

L'actrice Gillian Anderson a exhorté Justin Trudeau, mercredi, à mettre fin à la chasse aux phoques commerciale sur la côte est du Canada.

Dans une lettre adressée au premier ministre, l'actrice, connue pour son rôle dans la série télévisée X-Files, affirme que les « changements climatiques déciment déjà les populations de phoques qui dépendent de la glace ».



Au cours des 20 dernières années, Gillian Anderson a participé à de nombreux tournages au Canada.



Selon elle, la chasse aux phoques entache la réputation internationale du pays.



L'actrice utilise le terme « abattage » (« slaughter » en anglais) pour faire référence à la pratique.



Le ministère des Pêches et des Océans a indiqué par courriel que le gouvernement du Canada s'était engagé à soutenir une chasse durable, digne et bien réglementée.



De même, le ministère a affirmé que le gouvernement reconnaissait la valeur économique et culturelle de la chasse aux phoques pour les Canadiens qui prennent part à cette activité.



« Des responsables des Pêches mènent couramment des inspections durant la chasse aux phoques en mer, dans les ports, et en utilisant de la surveillance aérienne pour enregistrer l'activité », indique le courriel.



L'ancien gouvernement conservateur avait défendu la chasse aux phoques, la jugeant « bénéfique pour les économies locales » et « bien réglementée ».