Infraction sexuelle contre un mineur: un proche de Lise Thériault arrêté

(98,5 FM) - Un ancien proche collaborateur de la vice-première ministre du Québec, Lise Thériault, a été arrêté la nuit dernière à Montréal en lien avec des allégations de nature sexuelle sur une personne mineure.

Martin Lapointe doit être comparaître jeudi après-midi au palais de justice de Montréal et il subit présentement son interrogatoire avec les enquêteurs.





Exclusif |un ex conseiller spécial de Lise Thériault arrêté cette nuit pour infraction de nature sexuelle sur mineur.Comparution prévue cePM — Monic Néron (@monicneron) February 23, 2017

Selon les premiers détails disponibles, une plainte aurait été déposée en janvier à propos de faits qui remonteraient à plusieurs années.



On ignore, pour le moment, s'il y a plus d'une victime.



Martin Lapointe a oeuvré en politique de 2008 à septembre dernier. Il a travaillé auprès de Lise Thériault et de David Heurtel.

Il oeuvre depuis dans une entreprise de communication.

Par ailleurs, au cabinet de la vice-première ministre Lise Thériault, on s'est dit estomaqué par cette nouvelle. L'attaché de presse Karl Sasseville a indiqué que le cabinet n'avait eu aucune information préalable à ce sujet et a refusé de faire tout commentaire, puisque l'affaire est maintenant judiciarisée.

Au bureau du premier ministre Couillard, le directeur des communications Charles Robert s'est lui aussi dit abasourdi par l'arrestation de Martin Lapointe. Il a indiqué que ses premières pensées allaient à la victime présumée.



M. Robert a souligné que M. Lapointe n'était plus à l'emploi du gouvernement depuis septembre.