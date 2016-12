Jacques Corriveau plaide l'arrêt Jordan et en appelle du verdict

MONTRÉAL - L'ancien organisateur du Parti libéral du Canada Jacques Corriveau, reconnu coupable par un jury le mois dernier de trois chefs d'accusation liés au scandale des commandites, en appelle du verdict.

En plaidant l'arrêt Jordan de la Cour suprême, ses avocats soutiennent que le juge de première instance aurait dû ordonner l'arrêt des procédures avant même l'ouverture du procès, plus tôt cet automne.

Le plus haut tribunal du pays a fixé à 18 mois la période raisonnable qui peut s'écouler entre le dépôt des accusations et le début du procès proprement dit en Cour provinciale, et à 30 mois en Cour supérieure, sauf exception et en règle générale.

Jacques Corriveau avait été formellement accusé en décembre 2013.

Ses avocats soutiennent qu'il aurait dû bénéficier du seuil de 18 mois même si son procès a été entendu en Cour supérieure, car il s'agissait d'un acte d'accusation sans enquête préliminaire.

Le juge Jean-François Buffoni avait rejeté la requête, en octobre.

En plus de l'appel fondé sur l'arrêt Jordan, les avocats de M. Corriveau ont aussi déposé une requête distincte pour en appeler en vertu d'autres motifs. Cet appel doit d'abord être autorisé par le tribunal. Une première audience a été fixée à lundi.

Les crimes ont été commis de 1997 à 2003, dans le cadre du scandale des commandites.

Le gouvernement libéral de Jean Chrétien tentait alors d'augmenter au Québec la visibilité du gouvernement fédéral, au lendemain d'une très courte victoire du Non lors du référendum sur la souveraineté en 1995. Ce scandale a finalement renvoyé les libéraux dans l'opposition en 2006.