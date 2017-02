Les forces irakiennes entrent dans le sud de Mossoul

MOSSOUL, Irak - La police fédérale irakienne s'est approchée lundi du sud de Mossoul, au deuxième jour de l'offensive lancée pour chasser Daech (le groupe armé État islamique) de la portion occidentale de la ville.

Appuyés par les frappes aériennes de la coalition américaine, les policiers irakiens et des soldats ont lancé l'assaut dimanche soir, dans la foulée d'une campagne qui leur a permis de reprendre le contrôle de l'est de la ville après une centaine de jours de combats.



Des hélicoptères irakiens ont pilonné tôt lundi le village d'Abou Saif. Ils semblaient cibler plus précisément une colline qui surplombe l'aéroport de la ville et permet aux djihadistes de défendre le sud de Mossoul. Le village et la colline étaient essentiellement tombés entre les mains des forces irakiennes en milieu de journée, mais les combats se poursuivaient, selon un journaliste de l'Associated Press qui accompagne les troupes.



Plusieurs blindés irakiens ont également été aperçus se dirigeant vers la base militaire de Ghazlani, au sud-ouest de la ville, ou accompagnant les policiers en direction d'Abou Saif.



Deux kamikazes au volant de voitures piégées ont réussi à frapper les forces irakiennes, faisant un nombre encore inconnu de victimes. Un troisième kamikaze a été détruit avant d'avoir pu causer des dommages.



On compte quelque 750 000 civils dans la partie occidentale de Mossoul. Les rues y sont plus vieilles et plus étroites que dans la partie orientale de la ville, ce qui forcera probablement les soldats irakiens à sortir de leurs blindés.



Mossoul est la deuxième plus grande ville d'Irak et le dernier bastion urbain de Daech dans ce pays.