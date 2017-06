Les pompiers veulent rétablir leur réputation

(98,5 FM) - Les pompiers de Montréal se réjouissent de l'abandon des accusations de nature criminelle portées contre 53 de leurs membres dans le dossier du saccage de l'Hôtel de ville en 2014.

Les accusations font place à des accusations pénales et à des amendes, ce qui fait qu'aucun des syndiqués impliqués ne se retrouvera avec un casier criminel.



L'Association des pompiers a indiqué jeudi qu'en plus des amendes, des dons de 500 dollars seront aussi versés par chacun des sapeurs à un organisme d'aide aux victimes d'actes criminels.



Pour son président, Ronald Martin, les pompiers doivent retrouver leur réputation de gens engagés dans leur communauté.

«On est au service des citoyens et on l'a toujours démontré, mais c'est certain qu'on va toujours défendre nos membres. On avait des combats à mener, il y a eu une situation qui a dérapé, on le concède, et ça fait partie du cadre du règlement de présenter nos excuses.»