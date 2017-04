Moscou était au courant de l'attaque chimique, dit un officiel américain

WASHINGTON - Un haut responsable américain a affirmé que les États-Unis ont conclu que la Russie avait été informée à l'avance de l'attaque chimique en Syrie la semaine dernière.

Ce responsable a soutenu qu'un drone dirigé par la Russie avait survolé un hôpital en Syrie, alors que des victimes de l'attaque étaient amenées avec empressement pour obtenir des soins.

Quelques heures après le passage du drone, un avion de combat de fabrication russe a bombardé l'hôpital dans ce qui pourrait être, selon les responsables américains, une tentative de dissimuler l'usage d'armes chimiques.

Avant lundi, les responsables américains disaient ne pas pouvoir déterminer avec certitude si le drone était dirigé par la Russie ou la Syrie.

Le haut responsable a dit que les États-Unis n'avaient pas encore déterminé précisément qui était aux commandes de l'avion ayant bombardé l'hôpital.

Le haut responsable a affirmé que les États-Unis n'avaient aucune preuve d'une implication russe dans l'attaque chimique en tant que telle dans le nord de la Syrie.

Le responsable a toutefois soutenu que la présence du drone n'avait pas pu être une coïncidence, et que la Russie devait savoir que l'attaque chimique arrivait et que des victimes avaient besoin de soins.

L'officiel américain, qui n'était pas autorisé à parler publiquement des questions de renseignement et a demandé de conserver l'anonymat, n'a pas donné un temps précis pour la présence du drone dans le secteur, où plus de 80 personnes ont été tuées, dont des dizaines d'enfants.

Un autre responsable américain a tout de même souligné sous le couvert de l'anonymat qu'il n'y avait pas de conclusion définitive du côté des États-Unis que Moscou était au fait à l'avance que des armes chimiques seraient utilisées.

Une telle allégation est grave, même dans le cadre des relations déjà malmenées entre les États-Unis et la Russie.

Bien que la Russie a soutenu de manière persistante le gouvernement du président syrien Bachar el-Assad, et que les deux administrations ont coordonné des attaques, Washington n'avait jamais accusé Moscou de complicité dans une attaque ayant impliqué le gazage de civils innocents, incluant des enfants.

Les deux ex-ennemis de la Guerre froide avaient même collaboré en 2013 pour retirer et détruire plus de 1300 tonnes d'agents et d'armes chimiques en Syrie.